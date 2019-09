Iran ist bereit, medizinische Produkte nach Indonesien zu exportieren

Sattari sagte am Sonntag in Teheran bei einem Treffen mit der indonesischen Gesundheitsministerin Nila Moeloek, dass Irans Bereitschaft zur Stärkung der Kooperationen zwischen den beiden Ländern führen werde.



Nila Moeloek verwies auf die guten Fortschritte des Iran in verschiedenen Bereichen der Wissenschaft und erklärte: „Unser Besuch im Iran verfolgt den Fortschritt der zwischen den beiden Ländern in den letzten Jahren unterzeichneten Abkommen“.



Sie fügte hinzu, dass Indonesien die fortgeschrittenen Nanotechnologietechnologien des Iran im Gesundheitsbereich begrüße.



Am Ende des Treffens wurde eine Absichtserklärung über den Transfer von 5 Technologien zur Herstellung von Humanimpfstoffen von Indonesien in den Iran unterzeichnet.



Ein weiteres Memorandum of Understanding für den Export und Transfer von Nanotechnologieprodukten und deren Technologie wurde zwischen dem indonesischen Gesundheitsministerium und dem Iran Nanotechnology Innovation Council (INIC) unterschrieben.

9407