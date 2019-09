Iran und Russland diskutieren über Kernenergie-Zusammenarbeit

Bei einem Treffen am Montag in Wien diskutierten beide Seiten Möglichkeiten zur Verbesserung der Zusammenarbeit und der Interaktion mit der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO).

Salehi traf am Sonntag in Wien ein, um an der 63. IAEO-Generalkonferenz teilzunehmen. Es findet vom 16. bis 20. September in Wien statt.



Die Verbesserung der Wirksamkeit der Sicherheitsüberwachung und der verstärkte Einsatz von Nuklearwissenschaft und -technologie zur Förderung der Kooperationen ist eines der auf der Tagesordnung der Konferenz stehenden Themen.



Letzte Woche traf Salehi mit dem amtierenden Leiter des UN-Atomwächters (IAEO) Cornel Feruta in Teheran zusammen, wo er kritisierte, dass die Europäische Union ihre Verpflichtungen aus dem Abkommen von 2015 bislang nicht eingehalten habe.

