Iran weist Pompeos Vorwürfe entschieden zurück

„Die Politik des ‚maximalen Drucks‘, den die Amerikaner verfolgten, verwandelte sich aufgrund ihres Scheiterns zur ‚maximalen Lüge‘“, sagte der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Abbas Mousavi.



„Es ist ungefähr fünf Jahre her, dass die von Saudi-Arabien geführte Koalition durch wiederholte Aggressionen gegen den Jemen und die Begehung verschiedener Kriegsverbrechen einen Krieg in der Region geführt hat. Und die Jemeniten haben gezeigt, dass sie gegen Krieg und Aggression sind“, fügte er hinzu.



US-Außenminister Pompeo hat am Samstag den Iran für die Drohnenangriffe auf eine Ölraffinerie in Saudi-Arabien verantwortlich gemacht.

