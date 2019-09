Familie von Soleimani fordert seine sofortige Freilassung

Soleimani fuhr am 22. Oktober 2018 in die USA. Obwohl er ein Visum erhielt, wurde er aus einem unbekannten Grund am Flughafen von Chicago festgenommen und ins Atlanta-Gefängnis gebracht.



Rasoul Soleimani, der Bruder von Professor Soleimani, sagte, dass Masouds Gesundheitszustand sich verschlechtert habe. Er habe im Laufe des letzten Jahres 15 Kilogramm abgenommen.

Er beklagte, dass „die beiden Anwälte in den USA nichts unternommen haben, was wir erwartet hatten. Natürlich folgen sie den Anweisungen des amerikanischen Staates“.



Rasoul Soleimani betonte, dass sein Bruder verhaftet wurde, weil er einige Labor- und medizinische Geräte mitgebracht hatte, die nicht auf der Liste der sanktionierten Gegenstände standen.

