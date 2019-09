Der Iran konnte in einem großartigen Spiel seinen Rivalen dreimal hintereinander (25:18, 25:15 und 25:17) besiegen.



Mit diesem Sieg qualifizierte sich Iran für die nächsten Olympischen Spiele 2020 in Tokio, Japan.



Die 20. Auflage der asiatischen Volleyball-Wettbewerbe begann am 13. September und endet am 21. September.

