In einem Spiel, das am Freitag in der usbekistanischen Stadt Taschkent ausgetragen wurde, erzielten die iranischen Fußballspielerinnen ein Tor.



Die drei Rivalen des Iran in diesem Turnier sind Tadschikistan, Usbekistan und Kirgisistan.



Im ersten Spiel am Freitag besiegte Iran Tadschikistan.



CAFA Women's Championship-Turnier 2019 wird in Taschkent unter der Schirmherrschaft des zentralasiatischen Fußballverbandes ausgetragen.

