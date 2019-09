Er sagte am Samstag zur Unterzeichnung eines Vertrags zwischen der Pars Oil and Gas Company (POGC) und Petropars Company: „Wir haben gezeigt, dass die USA unsere Exporte nicht auf Null bringen können. Wir werden unsere Maßnahmen in Bezug auf Ölexporte nicht bekannt geben, da sie wachsamer darauf reagieren werden“.

„Alle South Pars-Plattformen werden bis Ende des Jahres installiert und alle Raffinerien mit Ausnahme der 14. Phase werden in Betrieb genommen“, sagte Zanganeh.



