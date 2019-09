Zarif zu Trump: Mit Freunden wie Netanyahu brauchen die USA keine Feinde

„B-Team greift wieder an. Herr Donald Trump! Mit einem Freunden in B-Team, der die US-Kassen leert, die US-Außenpolitik als Geiseln nimmt und den US-Präsidenten ausspioniert, braucht Amerika keine Feinde“, twitterte Zarif am Freitag.



Das Portal „Politico“ berichtete unter Berufung auf drei frühere US-Geheimdienstmitarbeiter, die US-Regierung sei in den vergangenen zwei Jahren zum Schluss gekommen, dass in der Nähe des Weißen Hauses entdeckte Mobilfunk-Abhörgeräte wahrscheinlich auf Israel zurückgingen. Die Geräte imitierten die Funktion von Mobilfunkmasten und brächten Handys dazu, Informationen zu übermitteln. Sie könnten außerdem Gespräche und Daten dieser Handys aufzuzeichen, so Der Standard.

9407