Rouhani bezeichnet dritte Phase als wichtigste

Hassan Rouhani sagte, dass der dritte Schritt nicht mit den beiden vorherigen Schritten vergleichbar sei.



Seit Freitag hat das Land begonnen, Gas in höher entwickelte Zentrifugen vom Typ IR6 einzuleiten. Iran verfolgt das Ziel, seine Nuklearforschung auszubauen.



In einer Kabinettssitzung am Mittwoch sagte er: „Amerika muss verstehen, dass es keine Vorteile bringt, an Kriegstreibern und Kriegstreibern festzuhalten, und sie müssen Kriegstreibern und maximalen Druck aufgeben“, sagte er.



Der Präsident sagte auch: „Der Einsatz friedlicher Nukleartechnologie ist die Politik der Islamischen Republik Iran, und unsere Logik in Bezug auf Atomabkommen ist ‚Verpflichtung für Verpflichtung‘“.

