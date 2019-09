Generalmajor Bagheri landet in Peking

Peking (IRNA) - Der Generalstabschef der iranischen Streitkräfte Generalmajor Mohammad Bagheri traf am Mittwochmorgen an der Spitze einer hochrangigen militärischen Delegation in Peking, China, ein.

Das Treffen mit den hochrangigen militärischen Beamten aus China, die Untersuchung der regionalen Entwicklungen, Vertiefung der bilateralen defensiven Beziehungen und der Ausbau der Beziehungen zählen zu den Zielen der Reise Bagheris nach China.



Er wird auch eine Rede an PLA National Defense University halten und die industriellen und wissenschaftlichen Zentren in diesem Land besuchen.



Während seiner Reise wird eine gemeinsame militärische Iran-China-Kommission ins Leben gerufen. 9407