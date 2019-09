Der Besuch von Generalmajor Bagheri in Peking nach den Besuchen hochrangiger iranischer und chinesischer Militärbeamter bestätigt die Bereitschaft beider Länder, die militärische und verteidigungspolitische Zusammenarbeit im Rahmen guter, seit langem bestehender enger Beziehungen zwischen beiden Seiten zu stärken.

Es wird erwartet, dass Bagheri sich mit chinesischen Militärbeamten trifft, um regionale und internationale Ereignisse sowie bilaterale Beziehungen und Zusammenarbeit zu besprechen.

Iran und China haben immer versucht, die Beziehungen in verschiedenen Bereichen auf rationale und legale Weise zu fördern, und die einseitigen und harten US-Sanktionen gegen die Islamische Republik Iran konnten keine Hindernisse für die Ausweitung der militärischen Verteidigungszusammenarbeit auf beiden Seiten schaffen.

Eines der wichtigsten aktuellen Ereignisse in der bilateralen Zusammenarbeit zwischen dem Iran und China war die Unterzeichnung eines militärischen Memorandums zur Verteidigung im Jahr 2016. Auf dieser Grundlage bezeichnete der damalige Verteidigungsminister der Volksrepublik China, General Chang Wanquan, die Unterzeichnung des Memorandums als einen wichtigen und stärkenden Moment in den Beziehungen zwischen den beiden Ländern.

Die Einrichtung der gemeinsamen Militärkommission Iran-China steht für Bagheris bevorstehenden Besuch in China auf der Tagesordnung.

Es sollte gesagt werden, dass iranische und chinesische Beamte glauben, dass die bilaterale Zusammenarbeit zur Stärkung von Frieden und Sicherheit in der Region führen wird.

Der Besuch von General Bagheri in Peking in Bezug auf die derzeitige Situation in der Region und in der Welt ist ein klares Signal an die internationale Gemeinschaft und unterstreicht, dass die beiden Länder tiefe und umfassende Beziehungen unterhalten, die auf gegenseitigem Vertrauen und Verständnis der nationalen Interessen beruhen und sich in verschiedenen Bereichen stets gegenseitig unterstützen.

Verhandlungen mit chinesischen Beamten, Besuche in Industrie- und Wissenschaftszentren sowie Vorträge vor der wissenschaftlichen und militärischen Elite der chinesischen Universität für Nationale Verteidigung sind Teil von Bagheris Plänen während dieser Reise.

Es wird auch erwartet, dass in naher Zukunft gemeinsame Militärübungen der Islamischen Republik Iran, der Russischen Föderation und der Volksrepublik China im nördlichen indischen Ozean stattfinden werden.

Es wird davon ausgegangen, dass die Reise von Generalmajor Bagheri ein wichtiger Meilenstein in den militärstrategischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern ist und die Aussichten für bilaterale Beziehungen in verschiedenen Bereichen der Verteidigung und Sicherheit verbessern wird.

Als strategischer Experte nimmt Bagheri einen besonderen Platz in der Außenpolitik der Islamischen Republik Iran und der Volksrepublik China ein und glaubt an die Fähigkeit und Kapazität der Volksrepublik China, auf verschiedenen regionalen und internationalen Ebenen eine Rolle zu spielen.

9478