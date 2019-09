„Schwarzer Freitag“ in Teheran - Ein Ereignis, das den Sturz des Schah-Regimes beschleunigte

Am 8. September 1978 trotzen die Iraner einer Ausgangssperre, um auf die Straße zu gehen, und forderten ein Ende der Herrschaft von Mohammad Reza Shah. Teheraner versammelten sich am Mittwoch auf dem Märtyrerplatz, der früher als Jaleh-Platz bekannt war, um denjenigen zu gedenken, die bei einem wichtigen Protest ihr Leben verloren haben.



Die Armee umzingelten die Demonstranten, eröffnete das Feuer auf die Menge und setzte Panzer und Hubschrauber ein.



Es löste eine Reihe von Protesten aus, die wenige Monate später zum Sturz des Pahlavi-Regimes führten.



Die Unruhen nach dem Massaker zwangen den Schah, den Iran im Januar 1979 zu verlassen und leiteten einen Monat später die von Imam Khomeini angeführte Islamische Revolution des Iran ein.

Die damalige Regierung, die Angst vor der Ausbreitung von Kundgebungen hatte, erklärte in den ersten Stunden des 17. Shahrivar das Kriegsrecht im Land.

Die Entscheidung traf in Kraft, während die Bürger darüber nicht Bescheid wussten. Am Morgen des 17. Shahrivar (8. September) versammelte sich Teheraner am Jale-Platz.

Nach dem Beginn der Demonstration eröffnete das Militär des Schah-Regimes das Feuer auf wehrlose Bürger und tötete und verletzte viele von ihnen.

Teherans Militärkommando meldete den Tod von 87 Menschen. Doch der französische Philosoph Michel Foucault, der am Jalais-Platz anwesend war, um über Ereignisse zu berichten, kündigte am selben Tag den Tod von 4.000 Menschen an.

Das Ereignis des 17. Schachrivars verursachte auch ernsthafte Zweifel unter dem loyalen Militär des Schahs, was zur Trennung vieler Streitkräfte von der Armee führte.

Das blutige Ereignis des 17. Shahrivar war für die öffentliche Meinung im Iran und in der Welt so schockierend, dass es der iranischen Monarchie keinen Platz ließ und den Kampf des Volkes gegen den Schah weiter verschärfte.

