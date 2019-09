Iranische Karateka holen zweiten Platz in der World League

Am 6. und 8. September fand in Tokio (Japan) die fünfte Etappe einer Elite-Serie von Karate-Turnieren statt - Karate1 2019 Premier League. 681 Athleten aus 79 Ländern nahmen an dem Wettbewerb teil.



Die Athletin Sara Bahmanyar gewann für den Iran das einzige Gold. Zabiollah Poursheib und Saleh Abazari gewannen Silber, Majid Hassan Niya und Bahman Asgari Bronze.



Japan wurde mit 8 Gold-, 3 Silber- und 9 Bronzemedaillen Erster. Die Republik Aserbaidschan entschied sich auch über den dritten Platz (1 Gold, 1 Silber und 1 Bronze).



Die Ukraine, Ägypten, Kasachstan, Deutschland, Frankreich, Italien, die Türkei und Spanien belegten ebenfalls die folgenden Plätze.

