Liebe zu Imam Hussein kennt keine Grenzen

Die Armenier dieser Stadt bereiten sich auf die Zeremonien von Tasua vor, dem neunten Tag im Monat Muharram und Ashura, dem zehnten Tag. Sie unterstützen die sieben Moscheen von Urmia auch finanziell.



Armenischer Religiöser bezeichnete Imam Hussein als ein Vorbild für alle Menschheit. „All dies zeigt, dass die Liebe zu Imam Hussein (pbuh) keine Grenzen kennt. Sein Aufstand in Karbala wird von den Muslimen als Symbol des Widerstands gegen die Unterdrücker angesehen.“



In Ashura versammeln sich die iranischen Muslime als Zeichen der Einheit auf den Straßen, um an das Ereignis von Karbala zu erinnern, und senden der ganzen Welt die Botschaft, dass sie sich der Unterdrückung keiner Macht, egal wie groß es ist, ergeben werden.

