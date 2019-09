Im Endspiel besiegte sie die Gegnerin aus Frankreich mit einem Sieg 5:1 und hat die Golmedaille für iranische Mannschaft gewinnt.

Zuvor belegten die iranischen Sportler Majid Hassannia und Bahman Askari bei dieser Weltleague den dritten Platz und gewannen Bonzemedaille.

Die fünfte Runde der Karate-Weltleague, in der iranische Athleten in den Spezialitäten von Kata und Kumite gegeneinander antreten, bagann am Freitag in Japan.

