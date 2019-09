Sie besuchten Moscheen, Hussainiya und Tekiyeh, in den Muharram-Zeremonien abgehalten werden.



Touristen nahmen an verschiedenen Zeremonien teil, darunter Tazieh, Sineh-Zani, Nazri-Pazi (Mahlzeiten), Tasua und Ashura-Zeremonie usw.



Schiitische Muslime auf der ganzen Welt erinnern an das Martyrium des Enkels des Propheten Mohammed im 7. Jahrhundert in der Schlacht von Karbala.

9407