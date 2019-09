Bandar Abbas, IRNA - Der Seekommandant der Provinz Hormozgan Hossein Dahaki Kündigte an, dass eine ausländische Bande von Treibstoffschmugglern in dieser Provinz zerschlagen wurde und dass 283,900 Tausend Liter Treibstofffracht an den Wassergrenzen der Provinz entdeckt wurden.

Er erklärte am Samstag vor Reportern, bei einer Seeoperation in der Stadt Sirik, der Provinz Hormozgan, wurde eine ausländische Gruppe von Treibstoffhändlern demontiert. "Infolge dieser Maßnahmen wurden auch zwölf Philippinen festgenommen", fügte Dahaki hinzu. 9478