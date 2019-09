Nachdem sie die Rivalen Kroatiens, Malaysias, Japans, Usbekistans und Taiwans besiegt hatte, qualifizierte sie sich für das Finale gegen ihre französische Rivale Alexandra Richi, die 2016 Weltmeisterin wurde.

Die fünfte Runde der Karate-Weltleague, in der iranische Athleten in den Spezialitäten von Kata und Kumite gegeneinander antreten, bagann am Freitag in Japan.

Diese Wettbewerbe werden für die Teilnahme an den Olympischen Spielen bewertet .

