Iranische Biotechnologen fordern schnelle Freilassung von Masoud Suleimani

USA haben am 22. Oktober 2018 iranischen Universitätsprofessor und Stammzellforscher, Masoud Soleimani, als Geisel genommen. Er reiste in die USA, um an einem Forschungsurlaub teilzunehmen, wurde aber aus einem unbekannten Grund am Flughafen von Chicago festgenommen und ins Atlanta-Gefängnis gebracht.



Die Teilnehmer forderten die internationale Gemeinschaft und Menschenrechtsorganisationen, insbesondere die Vereinten Nationen, auf, die Freilassung von Suleimani zu beschleunigen.

