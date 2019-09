Iran gewinnt zwei Silbermedaillen bei der Kurash-Weltmeisterschaft 2019

Elyas Ali Akbari (-81), der beste Kurash-Spieler der Welt im Jahr 2018, entschied sich am Dienstag für eine Silbermedaille, nachdem er im Finalspiel eine Niederlage gegen einen usbekischen Rivalen eingestanden hatte. Es hatte Rivalen aus Indien, der Ukraine und Tadschikistan besiegt.



Ein weiteres Silber der Meisterschaft vom Iran wurde von Omid Tiztak (-90 kg) bekommen. Er besiegte Rivalen aus den Philippinen, Vietnam und Frankreich, bevor er im Finale eine Niederlage gegen einen usbekischen Praktizierenden einstecken musste.



Zwei weitere iranische Spieler werden am Mittwoch gegen ihre Rivalen antreten.



World Kurash Senior Championships wurde am Montag im südkoreanischen Chungju mit Teilnahme von 184 Athleten aus 42 verschiedenen Ländern eröffnet.

