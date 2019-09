CSIT-Weltrangliste: Irans Team klettert auf dritten Platz

Nach der jüngsten CSIT-Rangliste ist der weltweite Rang des iranischen Teams ist von 9 auf 3 gestiegen.

Die weltweitigen CSIT-Wettbewerbe finden alle zwei Jahre statt, und die iranische Mannschaft hat seit der Gründung des Workers Sports Federation (CSIT) zum dritten Mal an diesen Wettbewerben teilgenommen. Zuvor belegte das iranische Team in den Jahren 2015 und 2017 den 9. Platz in Italien und Lettland.

Bei den 6. CSIT-Wettbewerben 2019 in Spanien belegte der Iran nach Österreich und den Niederlanden den dritten Platz.

Die iranischen Athleten im griechisch-römischen Ringen, Judo, Schwimmen, Leichtathletik, Karate und Pingpong gewannen 2019 bei diesen Wettbewerben 61 Gold-, 48 Silber- und 29 Bronzemedaillen.

