Tarahom Behzad erklärte am Dienstag am Rande einer Konferenz in der Stadt Shahre Kord, im Iran wurden 2,500 Arten von Heilpflanzen identifiziert aber das Land investiere in nur 170 Arten von pflanzlichen Arzneimitteln.

Er stellte fest, dass mehr als 53 Unternehmen in der Produktion und Lieferung von Heilpflanzen im Land tätig seien.

Laut IRNA ist Iran mit 2 von 5 Klimazonen der Welt einer der besten Ursprünge für die Entwicklung und die Vermehrung von Heilpflanzen.

