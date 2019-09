Iran sucht nach einer weiteren Chance für die Diplomatie, das Atomabkommen zu retten

"Am Montag wird die Diplomatie in Moskau, Paris und Wien fortgesetzt", schrieb Mousavi am Montag auf seiner Twitter-Seite.

"Denken wir jedoch daran, dass Chancen sehr schnell vergehen", wiederholte Mousavi.

Der iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif, der eine hochrangige Delegation leitet, ist am Sonntag in Moskau eingetroffen.

Er traf sich am Montag mit dem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow, um die neuesten Entwicklungen bezüglich der Umsetzung des JCPOA, des Persischen Golfs, Syriens, Afghanistans sowie des Jemen zu besprechen.

