Irans Regierungssprechr nennt "Verplfichtung für Verpflichtung" die iranische Strategie

Ali Rabiei verweis auf Zarifs Reise nach Frankreich und Telefongespräche von Rouhani und Macron in den letzten Tagen. Er bezeichnete sie als sehr bedeutend. „Eines der bedeutenden Themen in der Irans Außenpolitik ist die Verhandlungen mit französischen Präsidenten Emmanuel Macron und der Europäischen Union über die Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Atomabkommen.“



Er sagte am Montag auf seiner wöchentlichen Pressekonferenz, dass die Reise des Vizeaußenministers Abbas Araghchi und seine begleitende Delegation aus Ölministerium und Zentralbank das Ziel verfolge, dass Europäer ihre Verpflichtungen erfüllen.

