Biotechnologie: Iran gehört zu den 5 Top Ländern in Asien

Mostafa Ghanei erklärte am Rande der Eröffnungsszeremonie der 3. internationalen Konferenz für Biotechnologie der Islamischen Republik Iran, Iran sei der zweitgrößte Hersteller von biologischen Arzneimitteln in Asien und habe in diesem Bereich 22 Medikamenten hergestellt.

Er wies auch auf die Produktion von Impfstoffen für Nutztiere, Geflügel und Wassertiere im Iran hin.

"Diese Konferenz, die vom 1. bis 3. September in der Stadt Teheran stattfindet, wird sich auf wissensbasierte und unternehmerische Themen konzentrieren", fügte er hinzu.

