Bürgermeister von Teheran besucht Berlin und Wien

Auf Einladung des Generalsekräters der Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung (UNIDO) reist Hanachi am Montag in Europa. Er wird auf dieser Sitzung, die von 3. bis 4. August in Wien stattfindet, eine Rede halten.

Eine Delegation besteht aus Mitgliedern des Stadtrates und Experten im Rathaus begleitet ihn.



Auf Einladung des Roten Rathauses hat die iranische Delegation über eine eintägige Reise nach Berlin entschieden. Im Rahmen dieser Reise wird Hanachi den Bürgermeister von Berlin treffen und einige Projekte in dieser Stadt besuchen.

