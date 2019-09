Iran schlug heute (am Sonntag) im Finale des Turniers Australien mit einem Ergebnis von 84:58 und wurde der Champion des Turniers.



Das Turnier wurde von Iran, Japan, Australien und Südkorea besucht.



Asian Wheelchair Basketball Championship findet vom 27. November bis 8. Dezember in Thailand statt und gilt als Qualifikation für die Paralympischen Spiele 2020 in Tokio.

