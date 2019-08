1,4 Tonnen Drogen in Provinz Semnan sichergestellt

Dank umfassender Überwachung und spezieller Maßnahmen haben Polizisten, die von den Antidrogenkräften der Provinzen Semnan, Teheran und Alborz unterstützt werden, eine Tonne und 440 kg Drogen beschlagnahmt.

In den ersten drei Monaten des laufenden Kalenderjahres wurden in der Provinz Semnan mehr als 4 Tonnen und 690 kg Drogen beschlagnahmt, was einer Zunahme von 265% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.

Der Iran ist führend im Kampf gegen den Drogenschmuggel. Dank der Bemühungen der iranischen Polizei wird der Verkehr jährlich unterdrückt und mehr als 80% des weltweiten Opiumumsatzes, 40% von Heroin und Morphium werden beschlagnahmt.

9478