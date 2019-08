Iran erklärt seine Forderung nach uneingeschränktem Engagement für JCPOA

"Letztes Jahr waren wir mit der maximalen US-Politik konfrontiert, die vor einigen Monaten einen neuen Aspekt erhalten hat. Es war eine Politik, die den Verkauf von iranischem Öl behinderte. Sie waren entschlossen, den Verkauf von iranischem Öl aufzuheben", sagte er.

Der iranische Diplomat stellte fest, Insgesamt sei die iranische Außenpolitik im letzten Jahr aktiv gewesen, seit Teheran Widerstand gegen den maximalen Druck geleistet habe.

Araghchi ging auf den Widerstand des Iran ein und sagte, der Iran müsse hart daran arbeiten, die USA daran zu hindern, einen internationalen Konsens gegen den Iran zu schaffen, wie sie es im Rahmen des Atomprogramms getan haben, und wurde 2015 von der JCPOA besiegt.

"Trotz der Tatsache, dass die JCPOA den Iran aus dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen ausgeschlossen hat, haben die Amerikaner mehrmals versucht, den Fall des Iran vor den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zu bringen", fügte er hinzu.

Araghchi machte deutlich, dass die USA immer wieder versucht haben, den Fall Irans unter dem Vorwand des Raketenprogramms, des Jemen und der inneren Angelegenheiten vor den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zu bringen.

An anderer Stelle nannte der iranische Diplomat das Warschauer Treffen als Beispiel für den Versuch, einen globalen Konsens außerhalb der Vereinten Nationen zu erreichen.

Er sagte, der Iran habe versucht, die USA den Iran nicht als Sicherheitsfall in der Welt definieren zu lassen, und fügte hinzu, dass die USA selbst in ihrer Politik gegen den Iran und die JCPOA isoliert geworden seien.

Araghchi fuhr fort, Frankreichs Initiative, Trump zu überzeugen, bedeute, dass der maximale Druck sein Ziel nicht erreichen könne.

In der Zwischenzeit verhängten die USA erneut Sanktionen gegen den Iran und zwangen alle Länder, Banken und Unternehmen, die Sanktionen ernsthaft umzusetzen.

Zu den jüngsten Gesprächen in Europa sagte Araghchi, dass die Forderungen des Iran klar seien, wenn Europa und andere Parteien wollen, dass der Iran zur vollständigen Umsetzung des JCPOA zurückkehre, sollten sie die Forderung des Iran hinsichtlich des Verkaufs von Öl und der Wiederherstellung von Bankverbindungen erfüllen.

"Teheran schlug Europa vor, mit Erlaubnis der USA iranisches Öl zu kaufen. Andernfalls sollten sie Akkreditive geben oder Kredite exportieren, die der Menge an Öl entsprechen, die wir verkaufen müssen", sagte er.

Zum Jahrestag des Rückzugs der USA aus dem Atomabkommen am 8. Mai gab der Iran bekannt, dass er die Umsetzung einer Reihe von Absätzen des gemeinsamen umfassenden Aktionsplans (Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA) für das iranische Atomprogramm eingestellt hatte - in Bezug auf angereichertes Uran und schwere Wasserreserven.

