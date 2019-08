Volleyball: U19-Männer siegen und sichern sich Platz 5

Das Treffen, das in Tunesien stattfand, endete mit 3:1 (28:26, 23:25, 25:16, 25:23) zugunsten der iranischen Volleyballspieler.



Bardia Saadat war mit einem Rekordhoch von 37 Punkten die Torschützenkönig des Spiels.



Die Ausgabe 2019 der FIVB-Jungen-Weltmeisterschaft begann am 21. August in Tunis, Tunesien.



Mit zwei Gold-, zwei Silber- und zwei Bronzemedaillen ist der Iran nach Brasilien und Russland die am dritthäufigsten ausgezeichnete Mannschaft. Die Iraner gewannen 2007 ihren ersten Titel, als sie China im Finale besiegten.

