Zarif trifft sich mit dem malaysischen Premierminister

Wie die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit des Außenministeriums mitteilte, führte Zarif ein positives Treffen mit Mahathir Mohamad durch, in dem Fragen der muslimischen Welt, von den USA verhängte Sanktionen, andere Fragen von beiderseitigem Interesse und die Gründung eines Komitees für die Stärkung der gegenseitigen Beziehungen erörtert wurden.



Das Komitee, das auf der Ebene der Außenminister und vor Rückkehr von Zarif nach Teheran eingerichtet wird, wird politische, wirtschaftliche, internationale und sicherheitspolitische Fragen diskutiert.



Der iranische Minister traf am Mittwoch in der Hauptstadt Malaysias ein und traf während seines Aufenthalts auch seinen Amtskollegen Saifuddin Abdollah



Zuvor besuchte Zarif China und Japan, wo er sich auch mit seinen Kollegen traf.

