2 Gold für iranische Athletin

Soltani, die in der Altersklasse bis 15 Jahre am Turnier teilnahm, schlug alle Rivalen im Einzel- und Doppelspiel.



Die Iranerin besiegte in der ersten Begegnung ihre Gegnerin aus Syrien mit einem Ergebnis von 21:5 und 21:11. Dann besiegte sie eine Athletin aus Jordanien mit 21:8 und 21:5.



Im Halbfinale schlug sie die libanesische Rivalin mit 21:3 und 21:8. Im Finale gewann sie Gold, indem sie die iranische Mobina Nedai besiegte.



Im Doppel besiegten Maryam Soltani und Mobin Nedai die Libanesen mit 21:10 und 21:6.



Der Badmintonwettbewerb unter Kadetten im Westasien in Jordanien endete am Donnerstag mit der Teilnahme von Iran, Jordanien, Irak, Bahrain, Libanon, Syrien und Saudi-Arabien.



Die iranische Badmintonmannschaft gewann das Turnier mit 8 Gold-, 3 Silber- und einer Bronze-Medaille.

9407