Iran arbeitet an Forschungssatelliten

„Das Verteidigungsministerium entwickelt seine Forschungsaktivitäten im Hinblick auf den Start von Satelliten und Raketen im Orbit nach einem gut geplanten Programm“, sagte er.



„In diesem Jahr arbeiten wir an der Entwicklung von vier oder fünf Forschungssatelliten, und wir hoffen, dass die Projekte bis zum Jahresende [März 2020] abgeschlossen sein werden“, fügte Hatami hinzu.



Zuvor hatte der iranische Minister für Kommunikation und Informationstechnologie, Mohamad Javad Azari Jahromi, angekündigt, dass der Nahid 1-Satellit an das Verteidigungsministerium geliefert werden kann, dessen Start in Kürze geplant ist.



In den letzten Jahren ist es dem Iran gelungen, zahlreiche Satelliten ins All zu schicken, ein starker Beweis für die bedeutenden Fortschritte des Landes auf dem Gebiet der Luft- und Raumfahrt.

