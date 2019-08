Iran nimmt führende Position bei Behandlung von Unfruchtbarkeit und im Bereich der Stammzellen ein

"Das Ergebnis dieser Bemühungen war, Wissen und Zugang zu therapeutischen Protokollen und unheilbaren Krankheiten zu erlangen", bemerkte er.

"Wissenschaftler in diesen Gebieten auf der ganzen Welt arbeiten in einem Team, um die Inzidenz von Patienten zu verringern, und iranische Forscher haben sich ebenfalls an diesen Bemühungen beteiligt", fügte er hinzu.

Shahverdi stellte fest, eines der Ergebnisse dieser Zusammenarbeit sei die Verbindung zwischen einheimischen Forschern und der internationalen Gemeinschaft.

Heute begann der 20. Internationale Royan-Kongress in Teheran und dauert bis zum 30. August.

