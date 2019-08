13 iranische Universität unter Top 1000 der Welt

Teheraner Universität, Sharif University of Technology, Tehran University of Medical Sciences, Amirkabir University of Technology, Tarbiat Modares University, Ferdowsi University of Mashhad, Shahid Beheshti University of Medical Sciences and Health Services, Babol Noshirvani University of Technology, Iran University of Science and Technology, Isfahan University of Technology, Shiraz University of Technology, University of Tabriz besetzen die 1. Bis 13. Stellen der iranischen Universitäten.



Teheraner Universität, die in die Liste der 400 besten Universitäten der Welt aufgenommen wurde, ist laut Shanghai-Ranking die beste im Iran.



Shanghai University Ranking - eines der angesehensten Ratings der Welt - untersuchte die Aktivitäten von mehr als 1300 Universitäten der Welt anhand von vier Kriterien: Qualität der Ausbildung, Qualität der Fakultät, Forschung und durchschnittliche Mitarbeiterleistung.



12 Universitäten aus der Türkei, 5 Universitäten aus Malaysia und Ägypten, 4 Universitäten aus Saudi-Arabien und Pakistan, 1 Universität aus Tunesien, dem Libanon, den Vereinigten Arabischen Emiraten, dem Oman und Nigeria wurden ebenfalls in die Liste der 1000 besten Universitäten der Welt aufgenommen.

