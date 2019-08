Reza Malek Zadeh erklärte am Dienstag, Iran stehe in den Bereichen von Pharmazie und Gesundheitswissenschaften an erster Stelle in der Region und sei wissenschaftlich in einer guten Position. Iran fördert immer mehr wissenschaftliche Produkte.

Dank der Bemühungen iranischer Wissenschaftler und Experten wurden zuvor vier neue Arten von Krebs- und Diabetes-Medikamente und auch das erste im Land hergestellte Surfactant vorgestellt.

