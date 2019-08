Zarif und Abe führen konstruktive Gespräche über Abbau der Spannungen im Persischen Golf

Mohammad Javad Zarif, der am Dienstag in Japan eingetroffen ist, traf am Mittwoch Shinzo Abe. Er hat zuvor mit seinem Amtskollegen in Tokio zusammengetroffen.



Die bilateralen Beziehungen, jüngsten diplomatischen Entwicklungen und Provokationen in Bezug auf Atomabkommen mit dem Iran, bedeutendsten regionalen und internationalen Fragen im Persischen Golf und im Nahen Osten stehen im Fokus der Gespräche der iranischen und japanischen Topdiplomaten.



Malaysia ist das nächste Land, das im Rahmen der diplomatischen Initiative besucht wird, teilte Zarif mit.



Am Montag hatte er konstruktive Gespräche mit chinesischen Führern geführt.

