Zarif trifft japanischen Premierminister

Die bilateralen Beziehungen, jüngsten diplomatischen Entwicklungen und Provokationen in Bezug auf Atomabkommen mit dem Iran, bedeutendsten regionalen und internationalen Fragen im Persischen Golf und im Nahen Osten zählen zu den Gesprächsthemen der beiden Topdiplomaten.



Der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo zufolge ist dieses Treffen nach Zarifs Besuch in Biarritz am Rande des G-7-Gipfels von Bedeutung.



Zarif ist am Dienstag in Japan eingetroffen und hat zuvor mit seinem Amtskollegen in Tokio zusammengetroffen.

