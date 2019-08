Zarif trifft sich mit dem japanischen Außenminister

Peking, IRNA – Der iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif, der am Dienstag in Japan eingetroffen ist, traf sich mit seinem japanischen Amtskollegen Tarō Kōno in der Yokohama-Hafenstadt des Landes.

Die beiden Politiker diskutierten bilaterale Beziehungen sowie regionale und internationale Entwicklungen, einschließlich der Bedingungen am Persischen Golf und im Nahen Osten, der jüngsten Entwicklungen und diplomatischen Schritte im Hinblick auf den gemeinsamen umfassenden Aktionsplan und andere Fragen von beiderseitigem Interesse. Vor seinem Besuch in Japan hatte Zarif China besucht und sich mit dem chinesischen Außenminister Wang Yi getroffen, um die bilateralen Beziehungen und die wichtigsten regionalen und internationalen Beziehungen zu besprechen. China und Japan sind Irans Wirtschaftspartner und traditionelle Abnehmer des iranischen Öls. 9478