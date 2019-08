Wang Yi: Iran sollte von den Vorteilen des Atomabkommens profitieren

Wang Yi erklärte am Montag bei einem Treffen mit dem iranischen Außenminister Mohammad Javad Zarif: "China wird die weltweiten Bemühungen unterstützen, das iranische Atomprogramm voll zu unterstützen".

"China als verantwortungsbewusstes Land ist bereit, eine konstruktive Rolle beim Abbau der Spannungen in der Golfregion zu spielen und gleichzeitig seine internationalen Verpflichtungen im Zusammenhang mit Nuklearabkommen zu erfüllen", fügte er hinzu.

Der iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif traf am Montag an der Spitze einer Delegation in Peking ein und wurde von den Beamten des Landes sowie dem iranischen Botschafter in China begrüßt.

Seit Beginn der Spannungen im Zusammenhang mit dem iranischen Atomprogramm hat China dieses Abkommen ständig unterstützt und versucht, die Spannungen abzubauen.

9478