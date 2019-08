Rouhani: Macht und Diplomatie sichern die nationalen Interessen des Iran

„Wer denkt, dass nur eines dieser Instrumente ausreicht, irrt. Wir sollten wirtschaftliche, kulturelle, militärische und politische Macht einsetzen, um unsere Interesse zu erfüllen“, sagte er am Sonntag bei einer Lokalzeremonie in Teheran.



Rouhani betonte, dass alle Instrumente auf diesem Weg benutzt werden sollten.



Er verwies auf den Überraschungsbesuch von Außenminister Zarif am Sonntag in Frankreichs Biarritz und das Treffen mit dem französischen Präsidenten und dem französischen Finanzminister.„Nach dem heutigen Treffen werden wir das Thema auch mit den zuständigen Behörden besprechen. Wir können sagen, dass ein bestimmter Weg zu 100% zum Erfolg führen würde, aber wir sollten unseren Job machen. Wenn die Erfolgschance nicht bei 90% liegt, sondern bei 20% oder 10%, sollten wir versuchen, voranzukommen. Wir sollten die Chance nicht verpassen.“