G-7-Gipfel: Beginn der Verhandlungen zwischen Zarif und Drian

In der Verhandlung geht es um Abbau der Spannungen zwischen Iran und USA, sagte eine informierte Quelle in Frankreich.



Laut dieser Quelle wird kein Treffen zwischen dem iranischen Außenminister und Vertretern der US-Regierung in der französischen Stadt geplant.



„Auf Einladung des französischen Außenministers Jean-Yves Le Drian ist Zarif überraschend in Biarritz eingetroffen, wo der G-7-Gipfel stattfindet, um die Konsultationen über die jüngsten Initiativen der Präsidenten des Iran und Frankreichs fortzusetzen“, fügte der Sprecher des iranischen Außenministeriums hinzu.

