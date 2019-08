Leiter von Organization der Luft- und Raumfahrtindustrie Irans landet in Russland

Moskau, IRNA – Der stellvertretende Verteidigungsminister und Generaldirektor der Organisation der Luftfahrtindustrie des Iran, Amir Abdul Karim Bani Tarafi, ist am Sonntag in Russland eingetroffen, an der internationalen Messe für Luft- und Raumfahrt Maks 2019 teilzunehmen.

Die 14. internationale Luft- und Raumfahrtausstellung MAKS-2019 mit Beteiligung von 17 Ländern, darunter der Iran, findet vom 27. August bis zum 1. September in der Stadt Zhukovsky in der Nähe von Moskau statt. Während der Reise wird er auch mit offizielen Behörden aus verschiedenen Ländern zusammentreffen. Mehr als 340 Unternehmen werden an der internationalen Luft- und Raumfahrtmesse teilnehmen, auf der die neuesten Errungenschaften der Luft- und Raumfahrt vorgestellt werden. Der internationale Salon für Luft- und Raumfahrt (MAKS) ist eine internationale Luft- und Raumfahrtausstellung, die alle zwei Jahre in der Stadt Zhukovsky stattfindet. Die Ausstellung wurde erstmals 1993 eröffnet. 9478