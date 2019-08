WM-Team-C-Meisterschaften 2019: Irans gemischtes Team holt Silbermedaille

Das gemischte Daneshgah-Azad-Team, das sich aus Erfan Nazemi, Amir Mohammad Bakhshi, Kimia Alizadeh und Kimia Hemmati zusammensetzt, kassierte im Endkampf eine 50:26-Niederlage gegen das Gastgeberland und erhielt die Silbermedaille.



Sie hatten zuvor eine Mannschaft aus Elfenbeinküste mit 47:13 überwältigt, bevor sie Russland in einem spannenden Spiel mit knapp 40:38 besiegten.



Am Samstag und in der Männerkategorie holte sich das iranische Daneshgah-Azad-Team den Meistertitel mit einem Sieg gegen Südkorea im Finale.

