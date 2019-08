Das Wachstum der Stahlproduktion Irans ist fast sechsmal höher als der Welt

Teheran, IRNA – "Die Stahlproduktion des Iran stieg in den ersten sieben Monaten des Jahres 2019 um 11%, während das durchschnittliche Wachstum der Weltstahlproduktion in diesem Zeitraum 1,9% betrug", kündigte die World Steel Association im Juli an.

Die gesamte Stahlproduktion in den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres stieg im Iran um 6,4% und das globale Wachstum um 4,5%. Von Anfang Januar bis Ende Juli produzierte der Iran 14 Millionen 988 Tausend Tonnen Rohstahl, 6,4% mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. In den ersten sieben Monaten dieses Jahres produzierten 64 stahlerzeugende Länder insgesamt 1 Milliarde 83 Millionen 558 Tausend Tonnen Rohstahl. Dies entspricht einer Steigerung von 4,5% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. 9478