Am vierten Tag dieser Wettbewerbe erreichte Mojalali das Finale des 200-Meter-Kanus.

Adel Mojalali erreichte diesen Platz, nachdem er im Halbfinale dieses Turniers einen Rekord von 40,36 registriert hatte. Er gewann zuvor die Bronzemedaille dieser Wettbewerbe.

Die Kanu-Weltmeisterschaft begann am 21. August und endet am 25. August in Szeged, Ungarn, unter der Leitung des Internationalen Kanu-Verbandes (ICF) und des Ungarischen Kanu-Verbandes.

