Die iranische U-21-Volleyballmannschaft besiegt Kolumbien

Im dritten Spiel besiegte die iranischen Volleyballspieler die kolumbianische Mannschaft mit einem Ergebnis von 3: 1 (25:27, 25:21, 25:17, 25:13). Iraner Bardia Saadat erzielte im iranischen Team 18 Punkte.

Der Iran belegte den 3. Platz in seiner Gruppe und erhielte 6 Punkte.

Der Iran ist zusammen mit Bulgarien, Tschechien, Kolumbien und Italien in einer Gruppe der U-21-Volleyball-Wettbewerben.

Iran wird sich heute (am Sonntag) mit Italien treffen.

Die 16. Ausgabe der U20-Volleyball-Weltmeisterschaft wird vom 21. bis 30. August in Tunesien abgehalten.

In den letzten 15 Runden hat die iranische Volleyballmannschaft 11 Mal an der Weltmeisterschaft teilgenommen und ist mit 9 Gold-, 2 Silber- und 2 Bronzemedaillen die dritthöchste Mannschaft in der Geschichte des Turniers, gefolgt von Brasilien und Russland.

In der letzten Runde des Turniers, das 2017 in Bahrain stattfand, belegte der Iran den Weltmeistertitel.

