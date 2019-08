Beiranvand gewinnt die Auszeichnung als bester Spieler in der iranischen Fußballliga

In einer Zeremonie am Samstag im Espinas Palace Hotel in Teheran wurde Beiranvand als bester Torhüter der letzten Saison im Iran ausgezeichnet.



Beiranvnd spielt seit 2016 bei Perspolis in Teheran.



Bei der Weltmeisterschaft 2018 konnte iranischer Star den Elfmeter von Cristiano Ronaldo parieren. Er gilt derzeit als einer der besten Torhüter der Welt.



