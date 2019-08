Iran verhängt Sanktionen gegen die US-Denkfabrik "FDD"

Es heißt in dieser Erklärung, dass die unter ihrem trügerischen Namen handelnde amerikanische Institution und insbesondere ihr Generaldirektor „absichtlich und wissentlich“ bemüht waren, die Sicherheit und die vitalen Interessen des iranischen Volkes aktiv und ernsthaft zu schädigen.



Es verurteilt weiterhin die absichtlichen Aktionen der Foundation for Defense of Democracies (FDD) und Mark Dubowitz an deren Spitze, einschließlich der Verbreitung von Lügen, Lobbyismus und Propaganda gegen den Iran. „Die Aktionen der FDD stimmen mit den Zielen der US-Wirtschaftsterrorismus überein.“



Aus diesem Grund setzt die Islamische Republik Iran diese Denkfabrik und deren Präsidenten auf Sanktionsliste für ihre Rolle bei der Verbreitung von „Wirtschaftskrieg und Terrorismus gegen das iranische Volk“.