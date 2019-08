Iranisches Team besiegte heute China im Halbfinale mit 66:53 und erreichte das Finale, wo er mit Südkorea zusammentreffen wird.



Im letzten Spiel besiegte Daneshgah Azad-Team Südkorea mit 71:66.



Der Taekwondo-Weltcup, an dem 97 Athleten aus zehn Ländern in China teilnahmen, begann am Freitag und wird der drei Tage lang dauern.

